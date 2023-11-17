Formula 1'de 'rögar kapağı' skandalı! Ünlü pilot antrenmanda ölümden döndü...

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında pistte bulunan bir rögar kapağı nedeniyle Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracında büyük bir hasar meydana geldi. Konuyla ilgili Ferrari takım patronu Fredrik Vasseur, "Formula 1 için bu durum kabul edilemez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:55
Formula 1'de 'rögar kapağı' skandalı! Ünlü pilot antrenmanda ölümden döndü...
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Red Bull pilotu Max Verstappen'in şampiyonluğunu garantilediği Formula 1 2023 sezonunun 22. yarışı Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.

Las Vegas Grand Prix'sinde ilk antrenman seansı tamamlanamazken Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracında büyük bir hasar meydana geldi.

Sainz, aracının alt kısmını bir rögar kapağına çarpması sonucunda aracın güç ünitesi kapandı. Sainz'ın yaşadığı sorunun ardından pist üstünde çalışmalar yapılırken antrenman seansının devam etmeyeceği açıklandı.

İKİNCİ ANTRENMAN SEANSI ERTELENDİ

İlk antrenman seansının sona ermesinden sonra Uluslararası Otomobil Federasyonu (FİA), ikinci antrenman seansının ertelendiğini duyurdu.

Fredrik Vasseur

'KABUL EDİLEMEZ'

Ferrari takım patronu Fredrik Vasseur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Carlos Sainz'ın aracındaki hasarın çok büyük olduğunu ve bu durumun Formula 1 için kabul edilemez olduğunu söyledi.

İkinci antrenman seansında yer almayacaklarını belirten Vasseur, "Motor ve güç ünitesi çok büyük bir hasar aldı. Bu durum kabul edilemez. Bizim için bir servete mal oldu. Carlos'un seansını berbat ettik. 2. antrenman seansında kesinlikle olmayacağız. Formula 1 için bu durum kabul edilemez" dedi.


formula 1 ferrari Carlos Sainz

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