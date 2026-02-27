Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray’ın rakibi belli oldu mu?

Avrupa futbolunun kalbi bugün İsviçre'de atıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda İtalyan devi Juventus’u saf dışı bırakan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı Nyon'dan gelecek haberde. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? İşte dev kura öncesi tüm ayrıntılar ve muhtemel rakipler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma (Bugün) günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan kura çekiminin başlama saati ise 14.00 olarak belirlendi.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu heyecan dolu anları UEFA TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Ayrıca kura çekiminin TRT Spor ekranlarından da izleyiciyle buluşması bekleniyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soru olan "Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu?" sorusunun yanıtı, saat 14.00'te başlayacak kura çekimiyle netleşecek

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turunda eşleşmesi beklenen iki ana rakibi bulunuyor:

Liverpool (İngiltere)

Tottenham (İngiltere)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026

Kura çekiminin ardından takımlar hazırlıklarına başlayacak. UEFA tarafından belirlenen taslak takvim ise şu şekilde:

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final: 7-8 / 14-15 Nisan 2026

Yarı Final: 28-29 Nisan / 5-6 Mayıs 2026

Büyük Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte, Puskás Aréna)