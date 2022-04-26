Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacak TV 8,5 nasıl izlenir? TV 8,5 Digitürk'te yok mu?
Manchester City - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5 kanalı, karşılaşmanın ücretsiz yayımlanacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ücretsiz olarak yayımlanacağı açıklanırken TV 8.5 kanalının Digitürk televizyon platformundan kaldırıldığı öğrenildi.
TV 8.5 kanalının uydu frekans bilgileri ise şu şekilde:
- Türksat 4A Uydusu
- Frekans: 12346 MHz
- Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
- Symbol Rate: 9600 Ksym/s
- Fec: 3/4
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