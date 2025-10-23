Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyonlar Ligi’nde Bodo’yu 3-1 yenerek 2. galibiyetini alıp puanını 6 yaptı

23.10.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
Victor Osimhen, 3 ve 33. dakikalarda attığı gollerle üst üste 7 Avrupa maçında 8. golünü kaydederek Burak Yılmaz’ın rekorunu geçti; Yunus Emre’nin katkısıyla Galatasaray, Norveç ekibini mağlup ett,.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-1 mağlup ederken maça Victor Osimhen damgasını vurdu. Nijeryalı forvet 3. ve 33. dakikalarda ağları havalandırırken rekora imza attı.

Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla üst üste çıktığı 7 Avrupa maçında 8. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu böylece 2012 yılında peş peşe 6 Avrupa karşılaşmasında ağları sarsan Burak Yılmaz’ı geçip yeni rekorun sahibi oldu.

E.Frankfurt deplasmanında fileleri havalandıran Yunus, Bodo karşısında da golünü attı. Yunus, Osimhen’in 2. golünde yaptığı presle topu arkadaşına kazandırdı.

