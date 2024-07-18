Fenerbahçe'den Emre Mor kararı: Temsilcisi İstanbul'da...

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:52

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:52

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılık gelişmeleri yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.

Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.

MOURİNHO'DAN EMRE MOR KARARI

Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Emre Mor, Fenerbahçe'nin önceki günlerde Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmasının ardından gözden düşmüştü.

Geride kalan sezonda 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile 7 resmi maçta 2 asistle oynadı. Karagümrük forması ile çıktığı 13 resmi maçta ise 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.