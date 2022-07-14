Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş mücadelesi 6 maçla tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 08:56
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları oynandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 6 maç yapıldı.

Rövanş maçlarının ardından Slovan Bratislava (Slovakya), Maribor (Slovenya), Bodo/Glimt (Norveç), Ferencvaros (Macaristan), Pyunik (Ermenistan) ve Linfield (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları, 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak.


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