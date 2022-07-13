Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım 2. eleme turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşında 9 maç yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:56
Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım 2. eleme turuna yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.

Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.


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