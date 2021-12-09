Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Barcelona'ya havlu attırdı
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona, 2000-2001 sezonundan beri ilk kez gruplardan çıkamadı. Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki gecenin maçında Bayern Münih ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern, güçlü rakibini Devler Ligi'nin dışına itti.
İki takım önceki sezon da bu turnuvada karşılaşmış ve Alman temsilcisi rakibini 8-2 yenerek tarihinin en ağır hezimetlerinden biriyle baş başa bırakmıştı. Gruptaki ilk maçı da Bayern 3-0 kazanerken, Allianz Arena'daki karşılaşma koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynandı.
Ev sahibi ekip 34. dakikada Thomas Müller ve 43. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Jamal Musiala 62'de skoru 3-0 yaptı.
20 YIL SONRA BİR İLK
Barcelona son olarak 2000-01 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu gruplarda Milan ile Leeds'in gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.
20 yıl boyunca gruplarda veda etmeyen Katalan devi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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