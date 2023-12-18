Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
PSG (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 13/14-20/21 Şubat tarihlerinde, ikinci maçlar ise 5/6-12/13 Mart'ta oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!