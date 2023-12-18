Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:19
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

PSG (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 13/14-20/21 Şubat tarihlerinde, ikinci maçlar ise 5/6-12/13 Mart'ta oynanacak.


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