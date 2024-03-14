10 yıllık Şampiyonlar Ligi kehaneti gerçekleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal sahasında Porto'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada bir spor sayfasının 10 yıl önce paylaştığı bir yazı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:16
10 yıllık Şampiyonlar Ligi kehaneti gerçekleşti!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, Porto'yu eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmadan saatler sonra sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım ise büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

"Arsenal, Martin Odegaard'ı transfer ederse, 2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline katılma şansına sahip olacak" ifadelerinin yer aldığı paylaşımın tarihi futbolseverleri şok etti. Kısa sürede büyük ses getiren paylaşım binlerce etkileşim aldı.

 


Arsenal haberleri Şampiyonlar Ligi haberleri Odegaard haberleri Kehanet haberleri

İlgili Haberler

Liverpool-Manchester City maçında kazanan Arsenal oldu

Liverpool-Manchester City maçında kazanan Arsenal oldu
Leandro Trossard tarihe geçti: Arsenal, Porto'yu penaltılarda devirdi!

Leandro Trossard tarihe geçti: Arsenal, Porto'yu penaltılarda devirdi!
Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!

Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'
Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!

Konya’da şok olay: Çocukların babası kuzeni çıktı!
‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!

‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!
Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal filmleri skandalı: Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...

Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2’ye Yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2’ye Yükseldi
Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!

Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!
Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’

Wilders Hollanda’da başbakan olamıyor: ‘Olası koalisyon ortaklarından gerekli desteği alamadım’