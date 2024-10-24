Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Vinicius Junior

Borussia Dortmund karşısında hat-trick yapan Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Vinicius Junior
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:10

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın oyuncusu seçildi.

Brezilyalı yıldız, takımının Borussia Dortmund karşısında 2-0 geriden gelerek 5-2 kazandığı maçta hat-trick yapmıştı.

Vinicius, Dortmund karşısında 62, 86 ve 90+3'te fileleri havalandırmıştı.


Etiketler: #real madrid #vinicius junior #Şampiyonlar Ligi

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