Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılabilir

Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:03

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:03

UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından bir tanesini gerçekleştiriyor. İki yıl önce 20. sıraya kadar gerilenen listede 10.sıraya kadar yükseldik.

Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500’e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 2 ÜLKEYE KONTENJAN

Milliyet'in haberine göre, bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek.

Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.