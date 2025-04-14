Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşları oynanacak ve yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde salı ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Salı:
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
16 Nisan Çarşamba:
22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)
22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Rövanş #çeyrek final
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