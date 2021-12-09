Şampiyonlar Ligi'ne Burak Yılmaz'ın golü damga vurdu!
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının son haftasında Burak Yılmaz’ın forma giydiği Lille, Almanya deplasmanında Wolfsburg’u 3-1 mağlup ederek lider olarak son 16’ya adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. E Grubu’nda Bayern Münih ve Benfica, F Grubu’nda Manchester United, G Grubu’nda Lille ve RB Salzburg, H Grubu’nda Chelsea ve Juventus son 16’ya kalan takımlar oldu. F Grubu’ndaki Atalanta - Villarreal maçı ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille, Almanya’da farklı galibiyete imza attı. Volkswagen Arena’da oynanan mücadelede Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lille, 72. dakikada Jonathan David ve 78. dakikada Angel Gomes’in golleriyle skoru 3-0’a getirdi. 89. dakikada Alman ekibi Renato Steffen ile farkı 2’ye indirse de Fransız temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrılarak grubu lider tamamladı. Grubun diğer maçında ise Salzburg, Sevilla’yı 1-0 yenerek Lille’in adından son 16’ya kalan diğer ekip oldu.
REKOR KIRDI
OPTA verilerine göre Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlar Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Bayern Münih - Barcelona: 3-0
Benfica - Dinamo Kiev: 2-0
F Grubu
Atalanta - Villarreal (Ertelendi)
Manchester United - Young Boys: 1-1
G Grubu
Wolfsburg - Lille: 1-3
RB Salzburg - Sevilla: 1-0
H Grubu:
Juventus - Malmö: 1-0
Zenit St. Petersburg - Chelsea: 3-3
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia