Şampiyonlar Ligi'ne katılacakları iddia edilmişti: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Suudi Arabistan yanıtı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:38

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:42

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız medyasından 'L'Equipe'a verdiği röportajda futbol gündemini, Suudi Arabistan'ın durumunu ve ve gelecek sezon başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

Ceferin, Suudi Arabistan'daki futbol projesiyle ilgili olarak "Bu doğru bir yol değil. Oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil" dedi.

Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyer sonlarına ulaşan oyuncular olduklarını da söyleyen Ceferin, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyor. Kariyerlerinin zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında bu futbolcuların transfer olmadan önceki son kulüplerinin ne olduğunu hatırlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ KATILAMAZ"

Son zamanlarda Suudi Arabistan kulüplerinin gelecek sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğine dair birçok söylenti dolaşıyordu.

Aleksander Ceferin bu bilgiyi yalanladı ve ifadeleri kullandı:

"Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir. Suudi Arabistan kulüpleri katılamaz."

Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.

"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

UEFA Başkanı Ceferin, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in kupa seremonisinde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi hakkındaki görüşlerini aktaran Ceferin, "Ben bir avukatım ve FIFA'nın başkan yardımcılarından biriyim. Onun davası, FIFA'nın disiplin kurulunun elinde. Yapabileceğim herhangi bir yorum baskı gibi gelebilir. Sadece böyle bir olayın İspanyol takımının zaferini gölgede bırakmasından üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Bir şeyleri değiştirmeliyiz. Bugün Laura McAllister ile görüştüm. Daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aleksander Ceferin, Luis Rubiales'i kınayarak sözlerini noktaladı:

"Yaptığı elbette uygunsuzdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Umarım o da uygunsuz olduğunu biliyordur. Şimdilik bu kadar yeter çünkü disiplin kurulu karar verecek. UEFA Başkan yardımcılığından da uzaklaştırıldı. Her yerde tüm görevlerinden uzaklaştırıldı."