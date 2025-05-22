Şampiyonluğu 1 puanla kaçırmıştı: Hikmet Karaman'dan beklenmedik karar!

Teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz ekim ayından bu yana Zimbru'da sürdüren Hikmet Karaman, Moldova ekibiyle ilk sezonunda başarılı bir grafik çizdi.
Şampiyonluk turunda şampiyonluğu 1 puanla kaçıran Moldova temsilcisi, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.
Ajansspor'un haberine göre, gelen başarıya rağmen Hikmet Karaman görevini bırakma kararı aldı.
Deneyimli çalıştırıcının bu kararının arkasında ise kulübün verdiği sözleri tutmaması yatıyor.
Zimbru'nun söz verdiği maddi ve finansal yükümlülükleri yerine getirmediği ve Hikmet Karaman'ın ayrılma kararı aldığı belirtildi.
Hikmet Karaman, Zimbru ile çıktığı 17 maçta 2.06’lık bir puan ortalaması tutturdu.