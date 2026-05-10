Galatasaray, Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında oynadığı Antalyaspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak puanını 77’ye yükseltti ve toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti. Peki, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kupa töreninde kimler sahne alacak?

2026 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları heyecanlandıran ilk kutlama paylaşımını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.