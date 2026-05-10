2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kupa töreninde kimler sahne alacak?

10.05.2026 15:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasının ne zaman yapılacağı, taraftarlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kupa töreninde kimler sahne alacak?

Galatasaray, Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 33. haftasında oynadığı Antalyaspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak puanını 77’ye yükseltti ve toplamda 26. şampiyonluğunu elde etti. Peki, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kupa töreninde kimler sahne alacak?

2026 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları heyecanlandıran ilk kutlama paylaşımını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bu gece Kemerburgaz ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamasının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı Galatasaray Kulübü, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında: 'Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi' Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, dünya basınında geniş yer buldu.
Erden Timur'dan Galatasaray'a mektup: 'Her şartta yüzümüzü güldüren...' Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, sarı-kırmızılıların 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir mektup yayımladı.