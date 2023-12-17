Şampiyonluk ihtimalleri belli oldu: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde favoriler arasında!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'da oynamaya hak kazanmasının ardından Euro Club Index şampiyon olacak takım hakkında tahmin yaptı.
Topladığı verilerden yola çıkan Euro Club Index, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahmin yapı.
Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre, favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.
FENERBAHÇE 3. FAVORİ
Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe favoriler listesinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe'yi (%5) ihtimalle Eintracht Frankfurt, Union Saint Gilloise ve Club Brugge takip etti.
İşte Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri:
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