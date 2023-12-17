Şampiyonluk ihtimalleri belli oldu: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde favoriler arasında!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:17

Güncelleme: 17.12.2023 - 10:18

Topladığı verilerden yola çıkan Euro Club Index, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili tahmin yapı.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre, favoriler listesinde ilk sırada %25 ile Aston Villa, %11 ile Lille ve Real Betis geldi.

FENERBAHÇE 3. FAVORİ

Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe favoriler listesinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım (%9) oldu.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe'yi (%5) ihtimalle Eintracht Frankfurt, Union Saint Gilloise ve Club Brugge takip etti.

İşte Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri: