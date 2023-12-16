Fenerbahçe'den muhteşem seri: 15'te 15!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:19
Fenerbahçe'den muhteşem seri: 15'te 15!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini sürdürürken, OGM Ormanspor ise 14. maçında beşinci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding 16. haftada evinde ÇBK Mersin'le karşılaşacak. OGM Ormanspor ise deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Aydın Karaçam, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 12, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 18, Anderson 7, Tilbe Şenyürek 5, McBride 23, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır

OGM Ormanspor: Sutton 9, Doğa Adıcan 5, Gökşen Fitik 2, Katanic 6, Amaral 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 24-18

Devre: 44-35

3. periyot: 72-45


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