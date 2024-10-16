Şampiyonluk kupasına el konuldu: Gençlerbirliği'ne haciz şoku!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:05

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne haciz geldiği ve şampiyonluk kupasına el konuduğu iddia edildi..

T24’ün haberine göre; toplam 69 milyon lira alacaklarını tahsil etmek için harekete geçen Alagöz Holding, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyati haciz kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, Ankara Batı İcra Dairesi’ne başvurularak haciz işlemleri başlatıldı.

HACİZ İŞLEMİ YAPILDI

Alagöz Holding’in avukatı Osman Gökmen ve icra memurları, Yenimahalle’deki İlhan Cavcav Tesisleri'ne giderek haciz işlemini gerçekleştirdi. Haciz kapsamında kulübün şampiyonluk kupası başta olmak üzere birçok kupa ve elektronik cihazlara el konuldu. Televizyonlar, bilgisayarlar ve yazıcılar gibi demirbaşlar da haczedilen eşyalar arasında yer aldı.

KUPALAR GERİ ALINAMAYACAK

Gençlerbirliği, kendisine tanınan süre içerisinde borcunu ödemezse, haczedilen kupalar ve eşyalar geri alınamayacak. Kulüp bu zor süreçte borcunu ödeyip el konulan mallarını kurtarmak zorunda.

Bu gelişmeler, Ankara'nın tarihi kulübü Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı daha da derinleştirdi. Kulüp, geleceğini yeniden inşa etmek için kritik bir eşiğe geldi.