Şampiyonluk mücadelesinde ilginç anlar: Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!
Brezilya Serie A'nın 36. haftasında Palmeiras sahasında Botafogo'ya 3-1 mağlup oldu. Dev karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarları ilginç anlar yaşadı.
Brezilya Serie A'nın 36. haftasında liderlik mücadelesi veren Palmeiras, sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Botafogo'yu konuk etti.
Mücadele Botafogo'nun 3-1 üstünlüğüyle sona ererken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.
TARAFTARLAR MAÇI İZLEYEMEDİ
Brezilyalı bir şarkıcının konseri için kale arkasında kurulan sahne ve dev ekran nedeniyle taraftarlar maçı canlı olarak izleyemedi.
SAHNE ARKASINA EKRAN KURULDU
Bu durumun telafisi için yönetim sahnenin arkasına ekran kurarak taraftarların maçı takip etmesini sağladı. Maçı ekrandan izlemek zorunda kalan taraftarlar için bu durumun telafisi adına tüm biletler ücretsiz hale getirildi.
Etiketler: #taraftar #Brezilya Serie A #palmeiras
Spor Haberleri
- Eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu!
- Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!
- Slavia Prag'ın konuğu Fenerbahçe
- Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!
- Samet Aybaba'dan flaş açıklama!
- Beşiktaş'ın konuğu Maccabi Tel Aviv
- Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
- AZ Alkmaar'ın konuğu Galatasaray
- Houston Rockets, Philadelphia 76ers’ı uzatmada devirdi!
- Eski Fenerbahçeli Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İki jandarmanın davası görüldü
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- Narin bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!