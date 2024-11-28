Şampiyonluk mücadelesinde ilginç anlar: Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!

Brezilya Serie A'nın 36. haftasında Palmeiras sahasında Botafogo'ya 3-1 mağlup oldu. Dev karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarları ilginç anlar yaşadı.

Şampiyonluk mücadelesinde ilginç anlar: Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:41

Brezilya Serie A'nın 36. haftasında liderlik mücadelesi veren Palmeiras, sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Botafogo'yu konuk etti. 

Mücadele Botafogo'nun 3-1 üstünlüğüyle sona ererken karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. 

TARAFTARLAR MAÇI İZLEYEMEDİ

Brezilyalı bir şarkıcının konseri için kale arkasında kurulan sahne ve dev ekran nedeniyle taraftarlar maçı canlı olarak izleyemedi.

SAHNE ARKASINA EKRAN KURULDU

Bu durumun telafisi için yönetim sahnenin arkasına ekran kurarak taraftarların maçı takip etmesini sağladı. Maçı ekrandan izlemek zorunda kalan taraftarlar için bu durumun telafisi adına tüm biletler ücretsiz hale getirildi.


Etiketler: #taraftar #Brezilya Serie A #palmeiras

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