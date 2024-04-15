Şampiyonluk yolunda kritik galibiyet: Galatasaray liderliği 4 golle aldı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:08

Güncelleme: 15.04.2024 - 21:56

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56 ve 72'de Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Mauro Icardi attı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 18, Leroy Fer ise 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 13. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de puanını 87'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 7 maç sonra kaybeden Alanyaspor, 42 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Alanyaspor 0-4 Galatasaray

90' Wilfried Zaha, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul bu topu rahat bir şekilde kurtardı.

86' Hakim Ziyech'in sağdan içeri çevirdiği topu Icardi, Zaha'ya bırakmak istedi ama bu top arkadaşının gerisine düştü.

85' Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

83' GOL | Kaan Ayhan'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topta Icardi, kendini arka direkte unutturdu ve topu boş ağlara gönderdi.

79' Hakim Ziyech'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

77' Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Nelsson'un yerine Zaha ve Davinson girdi.

74' Galatasaray'da Derrick Köhn soldan ceza sahasına girmek isterken dengesini kaybedip yerde kaldı. Kısa süreli sakatlık yaşasa da ayağa kalktı.

72' GOL | Derrick Köhn'ün pasında topu alan Barış Alper, ilk golde olduğu gibi topu sağına çekip çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

68' Dries Mertens'in yay üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

66' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Ertuğrul'da kaldı.

64' KIRMIZI KART | Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

60' GOL | Ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech topu sol ayağına çekti, uzak köşeye harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

58' İNANILMAZ POZİSYON! Galatasaray, yine gole yaklaştı. Mertens'in arka direğe gönderdiği topa Kerem Demirbay kafayı vurdu. Fer topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Barış müsait durumda vurdu ama top üstten auta gitti.

56' GOL | Kerem Demirbay'ın pasıyla solda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu sağına çekip yerden sert bir vuruş yaptı. Top uzak direğin dibinden ağlarlar buluştu.

54' KAÇTI! Alanyaspor'da Yusuf Özdemir'in ceza sahasına çevirdiği topta Efecan Karaca yerde kaldı ve penaltı bekledi. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın şutu Muslera'da kaldı.

49' Galatasaray, soldan korner kazandı. Ziyech'in ortasında Abdülkerim, ön direkte kafayı vurdu ama top yandan auta gitti. Sonrasında Abdülkerim ve Fidan Aliti sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

47' Alanyaspor'da Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech oyuna girdi. Aurier ile Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.

44' Richard'ın savunma arkasına gönderdiği topa Efecan hareketlendi ama Muslera tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

41' DİREK! Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geldi.

36' Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Arjantinli golcü istediği vuruşu yapamadı.

35' Alanyaspor Nelsson'un pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi ancak VAR'ı bir müddet dinleyen Cihan Aydın oyunu sürdürdü.

34' Alanyaspor gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan'dan önce Nelsson dokundu ve topu uzaklaştırdı.

32' Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Barış, Icardi'ye göndermek istedi ama pasın şiddeti ayarlayamadı.

28' Nelsson'dan yine çok kritik hamle. Yusuf Özdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği top, Ahmed Hassan'dan önce Nelsson uzaklaştırdı.

27' Galatasaray'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Mertens ortaladı. Abdülkerim'in kafası üstten auta gitti.

26' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

25' Galatasaray, Yusuf Özdemir'in Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22' Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı, Fer'in vuruşu üstten auta gitti.

21' Barış Alper, Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol etmek isterken Jure Balkovec'e faul yaptı.

19' Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yan hakeme yaptığı sert itirazlar sonrası kırmızı kart gördü.

13' Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

12' Nelsson'dan kritik müdahale! Oğuz Aydın'ın sağdan ceza sahasına kestiği topa Ahmed Hassan Koka'dan önce Nelsson kritik bir müdahale yaptı ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

6' Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem'den önce kaleci Ertuğrul yetişti ve tehlikeyi önledi.

3' Torreira'nın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi ama hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Efecan Karaca'nın derin pasına hareketlenen Yusuf'un çaprazdan vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.