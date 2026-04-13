Samsunspor, 10 kişi kalan Eyüpspor'u 90+4'te mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.
EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI
Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.
Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.
HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.