13.04.2026 22:26:00
Samsunspor, 10 kişi kalan Eyüpspor'u 90+4'te mağlup etti!

Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.

Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

