Samsunspor, 137 kişiyi tespit etti: 24 saat süre verdi!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçın ardından başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Departman Başkanı Zeycan Yıldırım'a hakaret eden 137 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibi, incelemelerin devam ettiğini ve tespit edilen kişilere 24 saat süre verildiğini duyurdu.

SAMSUNSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Sayın Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir.

Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir.

24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal Savcılık başvuruları yapılacaktır.

Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."