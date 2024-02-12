Samsunspor, 2 maç sonra kazandı!
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi ligde 2 maç sonra kazandı.
Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90. dakikada Arbnor Muja attı.
Samsunspor, bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra kazandı. Sergen Yalçın yönetimine iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor ise oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. (Fenerbahçe lig, Beşiktaş kupa)
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 29 puana yükseldi. Antalyaspor, 34 puanda kaldı.
Samsunspor, ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.
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