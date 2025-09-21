Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor 90+3'te galibiyete uzandı!

Samsunspor 90+3'te galibiyete uzandı!

21.09.2025 22:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor 90+3'te galibiyete uzandı!

Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Samsunspor, 90+3'te Anthony Musaba'nın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.

Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.

Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.

Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.

İlgili Konular: #süper lig #Fatih Karagümrük #samsunspor

İlgili Haberler

Başkanlığa veda eden Ali Koç'tan ilk sözler: 'Verecek çok büyük mücadelemiz var'
Başkanlığa veda eden Ali Koç'tan ilk sözler: 'Verecek çok büyük mücadelemiz var' Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran oldu. Ali Koç göreve veda sonrası Sadettin Saran ile birlikte kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama: 'En önemli görevimiz...'
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama: 'En önemli görevimiz...' Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran yeni başkan oldu. Sadettin Saran ilk açıklamasını yaptı.
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Victor Osimhen, antrenmanda takımla çalıştı.