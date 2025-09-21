Başkanlığa veda eden Ali Koç'tan ilk sözler: 'Verecek çok büyük mücadelemiz var'

Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara göre Sadettin Saran yeni başkan oldu. Ali Koç göreve vedası sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Ali Koç açıklamasında, “Başkanımız camiaya hayırlı uğurlu olsun. Az bir farkla Sadettin Bey kazandı. Seçimlerimizin sonuçları hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun” dedi.

Ali Koç sözlerinin devamında, “Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı” dedi.