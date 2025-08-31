Samsunspor açıkladı: Deplasman yolunda taraftara silahlı saldırı... 4 kişi yaralandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 21:07:00
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Samsunspor, müsabakaya giden taraftarların saldırıya uğradığını açıkladı. Karadeniz ekibi, yapılan saldırıda 4 taraftarın yaralandığını duyurdu.

Samsunspor, deplasman yoluna çıkan taraftar grubunun saldırıya uğradığını ve bu saldırıda bir taraftarın hayatını kaybettiğini, bir taraftarın da yaralandığını açıkladı.

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SAMSUNPOR'DAN DÜZELTME

Samsunspor, yeni bir açıklama yaparak taraftarın hayatını kaybetmediğini ve 4 taraftarın yaralandığını açıkladı.

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Düzeltme:

Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

4 KİŞİ YARALANDI

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan 1 taraftarın hayatını kaybettiği açıklandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #taraftar #samsunspor

