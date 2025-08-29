Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nin play-off turunun rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasıyla lig aşamasına kalan 36 takım belli oldu.

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri bugünkü kura çekiminde belirlenecek.

Fenerbahçe, lig aşamasında 8 maça çıkacak ve kura çekimine 2. torbadan katılacak. Avrupa Ligi'nin lig etabında Fenerbahçe ilk maçını 24 ya da 25 Eylül'de, son maçını 29 Ocak'ta oynayacak. Sarı-lacivertli ekip kura çekiminde her torbadan 2 takımla eşleşecek.

Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın ardından Fenerbahçe ilk 8'de yer alması halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasının sonunda 9 ila 24. sıralar arasında olması halinde Fenerbahçe play-off oynayacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi TSi 14.00'te İsviçre'de gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

1.TORBA: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.TORBA: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.TORBA: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.TORBA: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

SAMSUNSPOR'UN DA RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Avrupa Ligi'nden elenen ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oluyor. Samsunspor, bugün gerçekleştirilecek kura çekimine 5. torbadan katılacak.

Konferans Ligi'nde ilk maçlar 2 Ekim'de, lig aşamasının son maçları 18 Aralık'ta oynanacak. Samsunspor lig aşamasında 6 maça çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, lig aşamasını ilk 8'de bitirmesi halinde direkt son 16 turuna kalacak. 9 ila 24. sıralar arasında lig aşamasını tamamlaması durumunda son 16 için play-off oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. Samsunspor, kura çekiminde her torbadan bir takımla eşleşecek. Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.

Konferans Ligi'nde Samsunspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

1.TORBA: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Varşova

2.TORBA: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

3.TORBA: Omonoia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia Bialystok, Celje, Rijeka

4.TORBA: Zrinjski, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Atina, Aberdeen, Drita

5.TORBA: SAMSUNSPOR, Breidablik, Sigma Olomouc, Rakow, AEK Larnaka, Shkendija

6.TORBA: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne