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Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

23.07.2025 16:53:00
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Cumhuriyet Spor
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Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı takımla görüşme yaptıklarını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Samsunspor'un radarına girdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını ifade etti.

"ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

Radyospor'a konuşan Yıldırım "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir" ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

ÖNCEKİ SEZON AYRILMIŞTI

Victor Nelsson, önceki sezon arasında Roma'ya kiralanmış ancak orada da istediği forma şanslarını elde edemeyip Galatasaray'a geri dönmüştü.

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