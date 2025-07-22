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Galatasaray'dan Bankalar Birliği açıklaması: KAP'a bildirildi!

Galatasaray'dan Bankalar Birliği açıklaması: KAP'a bildirildi!

22.07.2025 18:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Bankalar Birliği açıklaması: KAP'a bildirildi!

Galatasaray Kulübü, Bankalar Birliği anlaşması kapsamında tüm kredi borçlarının kapatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Bankalar Birliği yapılandırması olarak adlandırılan kredi anlaşmasındaki tüm borçların kapatıldığını açıkladı.  

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış ve 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DURSUN ÖZBEK'TEN BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması'ndan çıkmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "2022 yılında göreve gelirken, Galatasarayımızı mali bağımsızlığına kavuşturacağımızın sözünü verdik. Bugün arkadaşlarımla birlikte bu sözü yerine getirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Galatasaray, Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu krediler ve bu kredilere ait faizleri ödeyerek söz konusu anlaşmadan çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Tarihi bir adım attıklarını kaydeden Özbek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu, sadece finansal bir karar değil kulübümüzün geleceğini özgürce şekillendirme iradesinin simgesidir. Bu süreçte bize gösterdikleri destek ve anlayış için konsorsiyum bankaları Ziraat Bankası, Denizbank'a ve çalışanlarına teşekkür ederim. Bu tarihi adımı atarken yanımda yer alan yönetim kurulu arkadaşlarıma, emeği geçen profesyonel ekibimize ve en zor günlerde bile desteğini esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray, birlik, beraberlik ve sevgi bağlarını sonsuza kadar koruyacak; başkalarının kuramadığı hayalleri gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu her zaman yaşayacaktır."

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