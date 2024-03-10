Samsunspor galibiyete 83'te uzandı!
Süper Lig'de Samsunspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Süper Lig'in 29. haftasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Samsunspor, 12. dakikada Carlo Holse ile öne geçti. Ankaragücü, bu gole Alim Öztürk'ün 14. dakikada kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Samsunspor 83'te Olivier Ntcham'ın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de son dönemde istediği sonuçları alamayan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti Samsunspor maçıyla devam etti. Başkent ekibi ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.
Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.
Samsunspor, ligde gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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