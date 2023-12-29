Samsunspor: "Işıkları açtık, sizi bekliyoruz!"

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'a güzel bir çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 22:01
Samsunspor:
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Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Riyad'da oynanmayan 2023 Süper Kupa finali için çağrıda bulundu.

Samsunspor'dan yapılan paylaşımda, 19 Mayıs Stadyumu'nun görseli paylaşılarak "Işıkları açtık. Bayrakları astık. Samsun'a bekliyoruz." denildi ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hesapları etiketlendi.


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