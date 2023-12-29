Samsunspor: "Işıkları açtık, sizi bekliyoruz!"
Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'a güzel bir çağrıda bulundu.
Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Riyad'da oynanmayan 2023 Süper Kupa finali için çağrıda bulundu.
Işıkları Açtık ???— Yılport Samsunspor ???? (@Samsunspor) December 29, 2023
Bayrakları Astık ????
Samsun'a bekliyoruz! @Fenerbahce @Galatasaray pic.twitter.com/CfVCohXctR
Samsunspor'dan yapılan paylaşımda, 19 Mayıs Stadyumu'nun görseli paylaşılarak "Işıkları açtık. Bayrakları astık. Samsun'a bekliyoruz." denildi ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın hesapları etiketlendi.
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