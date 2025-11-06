Samsunspor namağlup zirveye yerleşti: Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. maç haftasında temsilcimiz Samsunspor ile Malta ekibi Hamrun Spartans karşı karşıya geldi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

NAMAĞLUP LİDER

İlk 3 maçında 7 gol atan ve kalesinde gol görmeyen Samsunspor, 9 puanla Konferans Ligi'nde 20.45 maçlarının bittiği an itibarıyla liderliğe yükseldi. Hamrun Spartans ise ilk 3 maçında puanla tanışamadı.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. maç haftasında Breidablik'e konuk olacak. Hamrun Spartans ise Lincoln Red Imps ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Marius.

Hamrun: Bonello, Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Smajlagic, Koffi.

Karşılaşmadan önemli anlar | Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans

90' Karşılaşmada ikinci yarıya 4 dakika ilave edildi.

87' Samsunspor'da Celil oyundan çıkarken Soner dahil oldu.

85' Hamrun'da Mbong ile Polito oyundan çıkarken Cadenovic ile Meijer dahil oldu.

81' Samsunspor'da Holse ile Tomasson yerine Soner ile Borekovic oyuna dahil oldu.

77' GOL | Mouandilmadji'nin attığı gol ile fark üçe çıkıyor.

70' Samsunspor'da Musaba ile Makoumbou'nun yerine Polat Yaldır ile Yunus Emre çift oyuna dahil oldu.

58' GOL | Emre Kılınç'ın attığı gol ile Samsunspor farkı ikiye çıkardı.

46' Hamrun Spartans'ta Smajlagic ile Garcia oyundan çıkarken Thioune ve Eder dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

22' SARI KART | Hamrun'da Emre Kılınç'a faul yapan Mbong sarı kart gördü.

18' GOL | Holse'nin attığı gol ile Samsunspor öne geçti.

15' Zeki Yavru'nun ortasında Mouandilmadji yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı. Hamrun kalecisi Bonello şutta başarılı oldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.