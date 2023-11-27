Samsunspor 'şike' haberine yanıt verdi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Tuzlaspor’un para karşılığı maç skoru belirleme teklifinde bulunduğunu ancak Samsunspor’un bunu kabul etmediğine ilişkin haber üzerine yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Türk futbolunun ve taraftarlarımızın bilmesini istediğimiz en önemli husus; Atatürklü arma hep temizdir. Ne olursa olsun, amasız ve fakatsız; Samsunspor Kulübü ve başkanı Sayın Yüksel Yıldırım hiçbir surette futbolu kirletecek bu tarz ahlaksız teklifleri kabul etmeyecek ve bu tarz kişilerin karşısında duracaktır. Samsunspor Futbol Kulübü, Türk futbolunun temiz kalması için gereken her şeyi yapacak ve yapılan her çalışmaya destek verecektir.”