Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:18

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:18

Hüseyin Eroğlu'nun kim olduğu, hangi takımlarda futbol oynadığı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı merak ediliyor. Peki, Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Eroğlu hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Hüseyin Eroğlu hakkında merak edilenler...

HÜSEYİN EROĞLU KİMDİR?

Hüseyin Eroğlu, 2 Kasım 1972 tarihinde Almanya'nın Delmenhorst şehrinde dünyaya geldi. Hüseyin Eroğlu, profesyonel futbol yaşamı 1994 yılında Soma Sotesspor'da başladı. Sırasıyla TKİ Soma Linyitspor, Marmaris Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, ve Kemalpaşaspor takımlarında forma giyip aktif futbolculuk yaşamını 2005 yılında tamamladı. Bu süreç boyunca 308 maça çıkıp 34 gol kaydetti.

Hüseyin Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi’de başladı. 2007’de Türkiye ikincisi, 2010’da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1’incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı. 17 Mayıs 2022'ye kadar görevine devam eden Eroğlu, Altınordu'nun başında çıktığı 359 maçta 163 galibiyet aldı. 26 Eylül 2022'de Samsunspor ile anlaştı.

HÜSEYİN EROĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1994-1995 Soma Sotesspor

1995-1998 TKİ Soma Linyitspor

1998-2000 Marmarisspor

2000-2002 Akhisar Belediyespor

2002-2004 Eskişehirspor

2004-2005 Akhisar Belediyespor

HÜSEYİN EROĞLU HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2012-2022 Altınordu

2022- Samsunspor