Twitter'ın Yeni CEO adayı Linda Yaccarino kimdir? Linda Yaccarino kaç yaşında?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:26

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:26

Twitter CEO'su ve teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter'daki görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu haberin ardından, yurtdışında, yeni CEO'nun Linda Yaccarino olacağı söylenmeye başladı. Dünyada en sık kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ın yeni CEO adayı Linda Yaccarino'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

LİNDA YACCARİNO KİMDİR?



Linda Yaccarino, 1963'te Nijerya'da doğdu. Penn State Üniversitesi'nde Liberal Sanatlar ve Telekomünikasyon eğitimi aldı. Yaccarino, Turner Entertainment'ta 19 yıl görev yaptı ve ağın reklam satış operasyonunu dijital geleceğe taşımakla tanındı.



ÖZEL YAŞAMI

Linda Yaccarino, evli ve iki çocuk annesidir.