Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçın normal süresi 0-0 sona erdi.

Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin 69. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

90 dakikadaki 0-0'lık beraberliğin ardından uzatma dakikalarına geçildi. Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki maçta uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor, Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bordo-mavililerde Andre Onana, 3 penaltı kurtardı.

Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 1-3 Trabzonspor

GOL | Trabzonspor'da Ernest Muçi, beşinci ve son penaltıyı gole çevirdi ve Trabzonspor yarı finale çıktı.

GOL | Samsunspor'da dördüncü penaltı için Tomasson topun başına geçti bu kez Onana'yı mağlup etti. 1-2

GOL | Trabzonspor'un dördüncü penaltısını Nwakaeme vurdu ve top ağlarla buluştu. 0-2

PENALTI KAÇTI | Samsunspor'da üçüncü penaltıyı Yunus Emre kullandı. Sol alt köşeye giden topu Onana yine kurtardı.

PENALTI KAÇTI | Trabzonspor'da üçüncü penaltı için topun başına geçen Bouchouari sol direğe doğru vuruşunu yaptı. Bu kez kaleci Okan gole izin vermedi.

PENALTI KAÇTI | Samsunspor'da ikinci penaltıyı Mouandilmadji kullandı. Sağ alt köşeye giden topu Onana yine çeldi.

PENALTI KAÇTI | Trabzonspor'da ikinci penaltıyı kullanan Umut Nayir, sağ alt köşeye vurdu. Kaleci Okan gol izni vermedi.

PENALTI KAÇTI | Samsunspor adına ilk penaltıda topun başına geçen Satka'nın kendi sağına vuruşunda Onana topu çeldi.

GOL | Trabzonspor'da Onucahu, sağ üst köşeye vurdu ve ters köşeye uzanan Okan'ı mağlup etti.

116' Trabzonspor'da Folcarelli yerine Salih Malkoçoğlu oyuna dahil oldu.

109' BİR KAFA! Holse'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Yunus Emre kafayı vurdu, top kalenin ütsütnden dışarı gitti.

106' Samsun'da ikinci uzatma devresi Samsunspor'un vuruşuyla başladı.

97' DİREKTEN DIŞARI! Benjamin Bouchouari'nin ceza alanı sol çaprazına doğru doldurduğu topu göğsüyle indiren Paul Onuachu, son çizgiye doğru hareketlenip dar açıdan sert vurdu. Yakın köşeye giden top, direğin dışına çarpıp auta çıktı.

95' SARI KART | Savic, Mouandilmadji’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

93' Samsunspor'da Zeki Yavru yerine Mendes oyuna dahil oldu.

91' Samsun'da ilk uzatma devresi Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.

90' Duraklama anlarında gol sesi çıkmadı. Uzatma devresi oynanacak.

90' Trabzonspor'da Augusto yerini Umut Nayir'e bıraktı.

90' SARI KART | Samsunspor'da Zeki Yavru, Nwakaeme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Mücadelenin sonuna en az 5 dakika daha eklendi.

89' Samsunspor'da Yalçın Kayan yerini Yunus Emre Çift'e, Coulibaly ise Sousa'ya bıraktı.

86' KARAMBOL! Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın şutu defanstan sekerek Augusto'nun önünde kaldı. Augusto'nun şutunu Okan Koçuk sektirdi. Dönen topta van Drongelen son anda araya girerek Onuachu'nun vuruş yapmasını engelledi.

83' Trabzonspor'da Antony Nwakaeme, Ozan Tufan yerine oyuna dahil oldu.

77' SON ANDA OKAN KOÇUK! Trabzonspor'da sağ taraftan gelen topu ceza sahası içinde Onuachu kontrol etti. Kaleye sırtı hafif dönük iken yere de sektirerek yaptığı vuruşta Okan Koçuk'a takıldı.

71' Samsunspor'da Ntcham yerine Marius Mouandilmadji oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Zubkov ile Oulai yerini, Bouchairi ve Ernest Muci'ye bıraktı.

69' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Cherif Ndiaye, altı pas içinde Andre Onana'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

56' SARI KART | Trabzonspor'da Ozan Tufan, Ntcham'ı çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

55' OZAN DOKUNAMADI! Trabzonspor'un sol kanattan başlattığı atakta Mustafa Eskihellaç topu içeriye çevirdi. Ozan Tufan, altı pas içinde bu topu ıskaladı.

54' Folcarelli'nin başlattığı Trabzonspor atağında Oulai, ceza sahası içindeki Ozan Tufan'a şık bir pas bıraktı. Ozan'ında içeriye çevirdiği top doğrudan dışarıya çıktı.

53' SARI KART | Samsunspor'da Carlo Holse, Zubkov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' HAKEM DEVAM DEDİ! Mustafa Eskihellaç'ın başlattığı atakta Augusto'nun sol kanattan Onuachuya çevirdiği topta Onuachu yerde kaldı. Hakemin kararı devam.

46' Samsun'da ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

35' OKAN BAŞARILI! Zubkov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Pina topu hafif yerden penaltı noktasını doğru gönderdi. Augusto'nun kafası ile yaptığı vuruşu Okan Koçuk kontrol etti.

28' SON ANDA ONANA! Samsunspor gole yaklaştı. Coulibaly arka direğe kesti. Tomasson'un yakın mesafeden vuruşunda Onana topu kornere çeldi.

21' SARI KART | Samsunspor'da Coulibaly de yaptığı faulün ardından sarı kart ile cezalandırıldı.

20' SARI KART |Samsunspor'da Cherif Ndiaye, Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Andre Onana'nın kaleden attığı uzun pası Onuachu indirdi. Samsunspor defansı bu pozisyonda da topun sahibi oldu.

11' SARI KART | Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, oyuna bir top daha soktuğu gerekçesi ile sarı kart gördü.

3' İLK TEHLİKELİ ATAK SAMSUN'DAN! Sol taraftan gelişen Samsunspor atağında Holse topu kale alanına çevirdi. Yalçın Kayan, kale sahası içerisinde topu auta attı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.