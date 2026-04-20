Spor yazarları Trabzonspor - Başakşehir maçını yorumladı: 'Bu maç sezonun da özeti gibiydi'

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, bordo mavili takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

"BÖYLE BİTMESİ HAYAL KIRIKLIĞI

İskender Günen: "Tam Fenerbahçe ile puanları eşitleme hesapları yapan Trabzonspor, maçın uzatma dakikalarında gelen hatalar sonucu oluşan golle 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Her zaman belirttiğimiz gibi, futbol tuhaf bir oyun ama bir başka gerçek var ki 1-0 önde olduğunuz maçta topa daha fazla sahip olmanız ve rakibe bu şansı vermemeniz gerekiyor.

Sonuç her ne kadar hayal kırıklığı da olsa ortaya konan oyun saygıyı hak ediyor. Eksiklikler, doğaldır ki bir takım için sorun ama Trabzonspor'da gördüğümüz en önemli özellik her oyuncunun koşullar ne olursa olsun takım birlikteliğinin içerisinde bulunması. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunu göz önüne getirdiğimizde gerçekten karşılaşmanın böyle bitmesi büyük hayal kırıklığı." (Sabah)

"SEZONUN ÖZETİ GİBİ"

Olcay Çakır: "İki takımın da risk almayan, doğru ama cesaretsiz oyunu beraberlik havasını uzun süre sahada diri tuttu. Ta ki Lovik hamlesine ve ardından Mustafa Eskihellaç’ın o ezberi bozan cesaretine kadar. Hat kırdı, sürekli de denedi zaten ve golü de hazırladı resmen. Trabzonspor adına maçı arayan, isteyen tek oyuncu oydu.

Bunun dışında Trabzonspor’un gol atabilecek bir görüntüsü bence yoktu. Klasik ilk yarı oynadılar yine, klasik gol arama yöntemleri vardı yine ve klasik koruma refleksi bolca... Bu seferde yetmedi geçen hafta gibi. Son bölümde, sezon başından beri kurulan tatlı hayaller bir kez daha başka matematiklere kalmış oldu. Şampiyonluk umudu olan takımın yiyeceği gol değil bunlar. Dakikalar değil bunlar. Bu maç aslında sezonun da özeti gibiydi. Kendini tekrar eden bir oyun, ezber mi yoksa kabullenme mi belli değil. Hedefe ulaşılmış gibi bir rahatlık var ama izleyen için bu yetmiyor. Seneye çok farklı şeyler sunulmak zorunda. Hala birkaç maçı var. Hâlâ umut var. İkramlar var. Ama bu oyunla ikramlara karşı ikramlar olma ihtimali de var." (Fanatik)

"BÜYÜK BALIK KAÇTI"

Cemal Ersen: "Büyük balık kaçtı. Hataların yüzünden yitirdiklerine hayıflanmak, gerçekleri değiştirmiyor maalesef. Alanyaspor deplasmanında bırakılan 2 puanın Trabzonspor’un sezon sonu hedefini derinden etkileyeceği aşikardı. Önemli olan gerekli dersi çıkarmaktı. Olmadı, iki maçta 4 puan kaybı sezonu hikayesini şekillendirdi.

Son saniye golünün faturası ağırdır. Skoru koruyacak bir kulübesinin olmaması, başkan ve hocasının yeni sezona dair planlarında öncelik almalıdır.

Trabzonspor şu an için UEFA Avrupa Ligi elemelerinde. Son dört haftada hedef bir tık yukarı çıkabilir mi, neden olmasın?" (Milliyet)

"5 YIL SABIR GÖSTERMEK LAZIM"

Reha Kapsal: "İkinci yarıda Trabzonspor çok istekli başladı. Özellikle ikili mücadele ve pres anlayışı çok başarılı idi. Bu aynı zamanda taraftarın coşkusunu yükseltti. Mustafa'nın çok başarılı yaptığı dripling sonucunda al da at niteliğindeki asistinde Augusto ile golü buldu Trabzonspor... Maçın böyle biteceği düşünülürken, gereksiz yere geriye fazla yaslandı bordo-mavililer. Galibiyeti fazlası ile hak ettikleri bir maçta iki puan bıraktılar. İlk günde düşüncelerim neyse bugün de aynı yerdeyim Fatih Hoca hakkında. Çünkü elindeki kısıtlı imkanlarla çok başarılı performans verdi. Düşüncem; sözleşme süresi olan 5 yılın sonuna kadar Tekke'ye hiçbir şey söylemeden, sabır gösterip sonuna kadar destek vermek lazım." (Fotomaç)