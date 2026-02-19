Samsunspor Üsküp'te avantajı kaptı: Shkendija 0-1 Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda FK Shkendija ile karşı karşıya geldi.
Üsküp kentindeki Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleden Samsunspor 1-0 galip ayrıldı.
Samsunspor'un golünü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
NDIAYE PENALTI KAÇIRDI
Samsunspor'da Cherif Ndiaye 7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Samsunspor, bu maçın rövanşında 26 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te FK Shkendija'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek.
İLK 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye.
Karşılaşmadan önemli anlar | Shkendija 0-1 Samsunspor
90' Samsunspor'da Holse oyundan çıkarken Celil dahil oldu.
90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.
89' SARI KART | Ceesay sarı kart gördü.
85' Samsunspor'da Assoumou'nun yerine Ceesay oyuna girdi.
85' Shkendija'da Spahiu oyundan çıkarken Krstevski dahil oldu.
77' GOL | Mouandilmadji'nin golü ile Samsunspor öne geçiyor.
73' Samsunspor'da Ndiaye'nin yerine Mouandilmadji oyuna dahil oluyor.
67' Shkendija'da Ramadani ile Ibrahimi oyundan çıkarken Krasniqi ve Ndzengue dahil oldu.
46' Shkendija'da Alhassan oyundan çıkarken Drilon Islami dahil oldu.
46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
10' SARI KART | Samsunspor'da Makoumbou sarı kart gördü.
6' PENALTI KAÇTI | Ndiaye'nin kullandığı penaltı vuruşu üstten auta çıktı.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.