Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsunspor Üsküp'te avantajı kaptı: Shkendija 0-1 Samsunspor

Samsunspor Üsküp'te avantajı kaptı: Shkendija 0-1 Samsunspor

19.02.2026 22:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Samsunspor Üsküp'te avantajı kaptı: Shkendija 0-1 Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı FK Shkendija'yı 1-0 mağlup etti.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda FK Shkendija ile karşı karşıya geldi.

Üsküp kentindeki Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleden Samsunspor 1-0 galip ayrıldı.

Samsunspor'un golünü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Image

NDIAYE PENALTI KAÇIRDI

Samsunspor'da Cherif Ndiaye 7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Samsunspor, bu maçın rövanşında 26 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te FK Shkendija'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek.

İLK 11'LER

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye.

Karşılaşmadan önemli anlar | Shkendija 0-1 Samsunspor

90' Samsunspor'da Holse oyundan çıkarken Celil dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

89' SARI KART | Ceesay sarı kart gördü.

85' Samsunspor'da Assoumou'nun yerine Ceesay oyuna girdi.

85' Shkendija'da Spahiu oyundan çıkarken Krstevski dahil oldu.

77' GOL | Mouandilmadji'nin golü ile Samsunspor öne geçiyor.

73' Samsunspor'da Ndiaye'nin yerine Mouandilmadji oyuna dahil oluyor.

67' Shkendija'da Ramadani ile Ibrahimi oyundan çıkarken Krasniqi ve Ndzengue dahil oldu.

46' Shkendija'da Alhassan oyundan çıkarken Drilon Islami dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

10' SARI KART | Samsunspor'da Makoumbou sarı kart gördü.

6' PENALTI KAÇTI | Ndiaye'nin kullandığı penaltı vuruşu üstten auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #Kuzey Makedonya #samsunspor #UEFA Konferans Ligi

İlgili Haberler

Shkendija - Samsunspor maçının hakemi açıklandı!
Shkendija - Samsunspor maçının hakemi açıklandı! Samsunspor'un Shkendija ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçında Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak.
Samsunspor Thorsten Fink'i resmen açıkladı!
Samsunspor Thorsten Fink'i resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Samsunspor, 58 yaşındaki Alman teknik direktör Thorsten Fink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Thorsten Fink
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu: Thorsten Fink Samsunspor, teknik direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" denildi.