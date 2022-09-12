Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 19:57
Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor Yönetim Kurulunun bugün teknik direktör Bayram Bektaş ile toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantı sonrasında Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.


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