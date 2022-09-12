Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi
Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor Yönetim Kurulunun bugün teknik direktör Bayram Bektaş ile toplantı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, toplantı sonrasında Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Türbanın şekline de karıştı!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı