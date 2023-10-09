Samsunspor'da tarihin en kötü kötü başlangıcı!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:58

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:58

Süper Lig’e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor, toplam 30 yıl mücadele ettiği ligde ilk 7 hafta itibarıyla en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig’de son sırada bulunan Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 5 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Samsun temsilcisi, bu kötü başlangıç ile 1991-1992 ve 1996-1997 sezonunda ilk 7 haftada 2 puan toplanan ‘en kötü sezon başlangıcı’ istatistiğini de geride bıraktı. Toplam 30 yıl Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, tarihinin en kötü başlangıcını bu sezon yapmış oldu.

MITROVIC İLE İLK 7 HAFTADA 17 PUAN TOPLANMIŞTI

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’deki ilk 7 haftalar neticesinde en yüksek puanını 1986-1987 sezonunda Sırp Teknik Direktör Mirolad Mitrovic yönetiminde almıştı. Samsunspor, o dönem ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyon Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalmıştı. Samsunspor, bu sezona kadar en kötü sezon başlangıcını ise Teknik Direktör Mehmet Ali Çınar idaresindeki 1991-1992 ve 1998-1999 sezonlarında 2 puan toplayarak yapmıştı.

SAMSUNSPOR’UN, SÜPER LİG’DEKİ İLK 7 HAFTA PUANLARI

Kırmızı-beyazlıların, Süper Lig’de oynadığı sezonlarda ilk 7 haftada topladığı puanlar ise şöyle:

1970-1971 7 puan

1971-1972 8 puan

1972-1973 9 puan

1973-1974 10 puan

1974-1975 11 puan

1976-1977 6 puan

1977-1978 7 puan

1978-1979 8 puan

1985-1986 11 puan

1986-1987 17 puan (en iyi sezon başlangıcı)

1987-1988 5 puan

1988-1989 8 puan

1989-1990 10 puan

1991-1992 2 puan

1993-1994 12 puan

1994-1995 9 puan

1995-1996 10 puan

1996-1997 14 puan

1997-1998 8 puan

1998-1999 2 puan

1999-2000 7 puan

2000-2001 11 puan

2001-2002 8 puan

2002-2003 11 puan

2003-2004 7 puan

2004-2005 8 puan

2005-2006 5 puan

2011-2012 6 puan