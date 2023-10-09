Samsunspor'da tarihin en kötü kötü başlangıcı!
Süper Lig'de son sırada bulunan Samsunspor, ilk 7 haftada topladığı 1 puanla tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.
Süper Lig’e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor, toplam 30 yıl mücadele ettiği ligde ilk 7 hafta itibarıyla en kötü sezon başlangıcına imza attı.
Süper Lig’de son sırada bulunan Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 5 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Samsun temsilcisi, bu kötü başlangıç ile 1991-1992 ve 1996-1997 sezonunda ilk 7 haftada 2 puan toplanan ‘en kötü sezon başlangıcı’ istatistiğini de geride bıraktı. Toplam 30 yıl Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, tarihinin en kötü başlangıcını bu sezon yapmış oldu.
MITROVIC İLE İLK 7 HAFTADA 17 PUAN TOPLANMIŞTI
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’deki ilk 7 haftalar neticesinde en yüksek puanını 1986-1987 sezonunda Sırp Teknik Direktör Mirolad Mitrovic yönetiminde almıştı. Samsunspor, o dönem ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyon Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalmıştı. Samsunspor, bu sezona kadar en kötü sezon başlangıcını ise Teknik Direktör Mehmet Ali Çınar idaresindeki 1991-1992 ve 1998-1999 sezonlarında 2 puan toplayarak yapmıştı.
SAMSUNSPOR’UN, SÜPER LİG’DEKİ İLK 7 HAFTA PUANLARI
Kırmızı-beyazlıların, Süper Lig’de oynadığı sezonlarda ilk 7 haftada topladığı puanlar ise şöyle:
1970-1971 7 puan
1971-1972 8 puan
1972-1973 9 puan
1973-1974 10 puan
1974-1975 11 puan
1976-1977 6 puan
1977-1978 7 puan
1978-1979 8 puan
1985-1986 11 puan
1986-1987 17 puan (en iyi sezon başlangıcı)
1987-1988 5 puan
1988-1989 8 puan
1989-1990 10 puan
1991-1992 2 puan
1993-1994 12 puan
1994-1995 9 puan
1995-1996 10 puan
1996-1997 14 puan
1997-1998 8 puan
1998-1999 2 puan
1999-2000 7 puan
2000-2001 11 puan
2001-2002 8 puan
2002-2003 11 puan
2003-2004 7 puan
2004-2005 8 puan
2005-2006 5 puan
2011-2012 6 puan
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