Samsunspor'dan Hulk açıklaması!

Yayınlanma: 10.07.2023 - 21:45

Güncelleme: 10.07.2023 - 21:47

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferde adı kırmızı-beyazlı kulüp ile geçen Brezilyalı futbolcu Hulk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Brezilyalı yıldız için yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

"Söz konusu Hulk transferine kulübü çok para istiyor. Atletico Mineiro, 5-6 milyon euronun altına vermeyiz diyor. Ben teklifimi ilettim. Hulk için 2 milyon euro vereyim dedim olmaz dediler. Eğer verdiğim teklifi kabul ederlerse hemen alalım. Aksi halde bu transfer mümkün değil."

Givanildo Vieira de Souza (Hulk)

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen Hulk, 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulundu. Yıldız santrfor, 2009-2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 maçta ise 11 gol attı.