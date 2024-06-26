Samsunspor'dan TFF'ye sert tepki: 'Kulübümüz cezalandırılmaktadır'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:48

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:48

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Samsunspor, harcama limitlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan harcama limitlerinin az olduğu ve bu limitlerin yeniden değerlendirilmesinin istediği belirtildi.

Açıklamada, "Tarafımıza tebliği edilen Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ne göre, finansal açıdan hiçbir borcu ve sıkıntısı bulunmayan kulübümüz, 2024/25 futbol sezonunda 367.734.972 TL ile en düşük harcama limitine sahip kulüplerden birisi olmuştur. 2023/24 futbol sezonunda, Kulüp Harcama Limitimiz ilk olarak 255.436.367 TL (%30 sapma dahil) olarak açıklanmış, ardından kulübümüz tarafından yapılan sermaye artırımı sonrasında 646.127.892 TL'ye yükseltilmiştir." denildi.

"KULÜBÜMÜZ ADETA CEZALANDIRILMAKTADIR"



Samsunspor'un açıklamasında ayrıca, "Kulübümüzün belirlenen yeni harcama limitleriyle mevcut kadrosunu dahi koruyabilmesi mümkün değildir. Futbol ailesi dahil hiçbir üçüncü tarafa, kamu kurum ve kuruluşlarına borcu bulunmayan kulübümüz adete cezalandırılmaktadır. Tüm bu nedenlerle, TFF'ye çağrımız; güncel mevzuatın, futbolun tüm paydaşlarından gelen talepleri dikkate alacak bir komisyon kurularak yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesidir." ifadeleri yer aldı.