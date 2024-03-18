Kasımpaşa'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a destek açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Kasımpaşa, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"İki güzide kulübümüz Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki olaylar bizleri derinden üzmüştür.
Bu iki kulübümüzün yöneticilerinin iyi niyetli çaba ve gayretleri ile daha da büyümeden sonlandırılan bu olayların sorumlularının tespit edilmesi Türk futbol camiasının en büyük dileğidir.
Kasımpaşa Spor Kulübü olarak gerek Fenerbahçe'ye ve gerekse Trabzonspor'a en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu müessif olayda kendileri ile beraber olduğumuzu belirtiriz."
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