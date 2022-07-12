Samuel Umtiti'nin transferi iptal oldu

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın futbolcusu Samuel Umtiti, Rennes'e transfer olmak için sağlık kontrolüne girdi ancak yeterli bulunmadı. 2 yıldır kadroya neredeyse hiç alınmayan Umtiti'nin transferi iptal oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 09:42
Samuel Umtiti'nin transferi iptal oldu
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Barcelona'daki durumu kördüğüm olan Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin Rennes'e transferi iptal oldu.

Barcelona'yı ve oyuncuyu ikna eden Rennes, Umtiti'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Rennes yönetimi kontrollerde yetersiz bulunan Umtiti'yi transfer etmeme kararı aldı ve transfer iptal oldu.

YÜKSEK MAAŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 2 yıldır kadroya giremeyen Umtiti'yi elinden çıkarmak için her yolu deneyen Barcelona'nın planları böylece bir kez daha suya düşmüş oldu.

Yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki stoper Samuel Umtiti, 2015 yılında 25 milyon Euro’ya Lyon'dan transfer edilmişti.


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