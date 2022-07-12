Samuel Umtiti'nin transferi iptal oldu

12 Temmuz 2022 Salı, 09:42

Barcelona'daki durumu kördüğüm olan Fransız savunmacı Samuel Umtiti'nin Rennes'e transferi iptal oldu.

Barcelona'yı ve oyuncuyu ikna eden Rennes, Umtiti'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Rennes yönetimi kontrollerde yetersiz bulunan Umtiti'yi transfer etmeme kararı aldı ve transfer iptal oldu.

YÜKSEK MAAŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 2 yıldır kadroya giremeyen Umtiti'yi elinden çıkarmak için her yolu deneyen Barcelona'nın planları böylece bir kez daha suya düşmüş oldu.

Yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki stoper Samuel Umtiti, 2015 yılında 25 milyon Euro’ya Lyon'dan transfer edilmişti.