Samunspor'un mağlubiyeti sonrası... UEFA ülke puanında son durum belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'ne ilk kez katılan Samsunspor tarihi bir sezon geçiriyor. Karadeniz ekibi son 16'da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile eşleti. Temsilcimiz ilk maçta Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.

Samsunspor'un mağlubiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu:

1- İngiltere: 113.575

2- İtalya: 98.588

3- İspanya: 93.234

4- Almanya: 89.117

5- Fransa: 80.712

6- Portekiz: 69.666

7- Hollanda: 67.345

8- Belçika: 61.850

9- Türkiye: 51.475

10- Çekya: 48.325

11- Yunanistan: 47.512

12- Polonya: 46.250