San Antonio Spurs'ün çaylağı Wembanyama'dan eski takımı için itiraf!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:54

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'ün çaylağı Victor Wembanyama, Fransa'dan Spurs'e geçiş sürecinde kendisini "daha özgür" hissettiğini söyledi.

Önceki sezonu Fransa'da Metropolitans 92 ekibinde geçiren 19 yaşındaki oyuncu, Fransa'daki deneyimleri ile Spurs'teki mevcut yolculuğu arasındaki farklardan bahsetti.

Wembanyama, Spurs'teki sorumluluklarının Fransa'dakinden daha az olduğunu belirtti. Wembanyama, "Geçen sene sadece bir oyuncu değildim. Aynı zamanda genel menajerdim. Antrenmana çıkmadan önce parkelerin temiz olmasına ve takım arkadaşlarımın gerekli hazırlıkları yapmış olduklarına dikkat etmem gerekiyordu. Bu şekilde bir sürü sorumluluğum vardı" dedi.

Victor Wembanyama

'ARTIK DAHA ÖZGÜRÜM'

San Antonio Spurs'te forma giyen Wembanyama, artık tamamen basketbol kariyerine odaklanabileceğini söylüyor. Wembanyama, "Artık gerçekten daha özgürüm. Sabah günün hangi saati olursa olsun benimle ilgilenen fizyoterapistlerin ve antrenörlerin olduğu bilinciyle geliyorum. Aklım geçen seneye göre daha rahat" ifadelerini kullandı.