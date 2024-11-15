San Marino için tarihi maç: Bir ilke imza atacaklar!
UEFA Uluslar D Ligi'nde Cebelitarık'ı konuk edecek San Marino, tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkıyor.
Dünya futbolunun en zayıf milli takımları arasında gösterilen San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'taki 3. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.
20 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARMIŞLARDI
Gruptaki ilk maçında Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek 20 yıl sonra galip gelen San Marino, ikinci maçında ise deplasmanda Cebelitarık'a 1-0 mağlup olmuştu.
TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARACAK
Mavi beyazlılar oynayacakları maçta Cebelitarık'ı yenerse UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselerek tarihinde bir ilki başaracak. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise San Marino gruptan çıkma şansını pazartesi günü oynayacağı Lihtenştayn maçına bırakacak.
3 takımdan oluşan UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık 3 maçta 5 puana sahip. 1 maçı eksik San Marino 3 puanla 2 sırada yer alırken, 3 maçta 2 puanı bulunan Lihtenştayn ise 3. basamakta yer alıyor.
SAN MARİNO - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği karşılaşma 22.45'te başlayacak ve EXXEN platformundan yayımlanacak.
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