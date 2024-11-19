San Marino'dan tarihi galibiyet: 20 yıl sonra bir ilki başardı!
San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup ederek C Ligi'ne yükseldi.
UEFA Uluslar D Ligi 4. maçında Roberto Cevoli'nin ekibi San Marino deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'ı 3-1 yendi.
Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.
SAN MARİNO C LİGİ'NE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte deplasmanda 20 yıl sonra galibiyet alan San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve liginde yükselme şansı kalmadı.
Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.
Grupta oluşan puan durumu şu şekilde:
1- SAN MARINO (7)
2- CEBELİTARIK (6)
3- LİHTENŞTAYN (2)
JAJAJA SAN MARINO GRITANDO CAMPEONES, SE ROMPIÓ TODA LA MATRIX ????— San Marino Fútbol ???? (@SanMarinoTeam) November 19, 2024
LOCURA TOTAL DE LA SANMARINETA ????????????????????
pic.twitter.com/xao8mj1cCn
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